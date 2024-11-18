Команда Трампа не стала комментировать разрешение бить ATACMS вглубь РФ

Команда избранного президента США ДональдаТрампа отказалась комментировать сообщения о том, что действующий глава государства Джо Байден разрешил киевскому режиму наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщает CNN.

При этом директор по коммуникациям команды избранного президента Стивен Чунг напомнил о стремлении республиканца урегулировать украинский конфликт. По его словам, Дональд Трамп может объединить обе стороны для переговоров о мире.

Ранее на решение Джо Байдена отреагировал сын избранного президента. Дональд Трамп-младший назвал имбецилами разрешивших бить вглубь России дальнобойными ракетами.

На фоне последних новостей высказались и в посольстве Китая в Вашингтоне. Там подчеркнули, что Пекин не поддерживает любые шаги, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине и росту напряженности.