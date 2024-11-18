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Сын Трампа назвал имбецилами тех, кто дал добро на удары вглубь РФ

По его словам, американский ВПК стремится развязать новую мировую войну.
Глеб Владовский 2024-11-18 02:59:44
© Фото: Preston Ehrler, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сын избранного президента США Дональда Трампа назвал имбецилами разрешивших бить вглубь России дальнобойными ракетами. Такое заявление он написал в соцсетях.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни. Имбецилы!» - приводит слова Дональда Трампа-младшего Life.ru.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России. Отмечалось, что подход к использованию подобных видов вооружений разделил советников действующего главы государства.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп-младший #удары вглубь России
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