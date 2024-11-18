Сын Трампа назвал имбецилами тех, кто дал добро на удары вглубь РФ

Сын избранного президента США Дональда Трампа назвал имбецилами разрешивших бить вглубь России дальнобойными ракетами. Такое заявление он написал в соцсетях.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти человеческие жизни. Имбецилы!» - приводит слова Дональда Трампа-младшего Life.ru.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил Украине применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России. Отмечалось, что подход к использованию подобных видов вооружений разделил советников действующего главы государства.