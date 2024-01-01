Путин с бокалом шампанского поздравил участников СВО на встрече в Ново-Огареве

Президент России Владимир Путин после посещения военного госпиталя имени Вишневского провел еще одну встречу с участниками спецоперации в Ново-Огареве.

Встреча прошла с участниками разных видов войск. Глава государства назвал это общение «если не семейным, то бытовым, дружеским».

Каждому участнику Путин пообещал личное табельное оружие и памятные президентские значки, которые были изготовлены из правильного металла нашими мастерами в Ярославле.

В завершение встречи российский президент с бокалом шампанского в руках поздравил военнослужащих с наступившим Новым годом.

Ранее российский лидер пообщался с военнослужащими в госпитале имени Вишневского. Президент оценил оборудование и спортзалы для реабилитации.