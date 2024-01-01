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Путин 1 января приехал в военный госпиталь имени Вишневского

Президент пообщался с проходящими лечение военнослужащими.
Алина Луговая 2024-01-01 14:39:01
© Фото: ТРК ''Звезда'' © Видео: ТРК ''Звезда''

Президент России Владимир Путин 1 января приехал в военный госпиталь имени Вишневского, чтобы пообщаться с проходящими лечение военнослужащими и поздравить их с наступившим 2024 годом.

Глава государства отметил наличие хорошего оборудования в госпитале.

«Главное, чтобы оно эффективно использовалось. Надеюсь, так и есть», - сказал Путин.

Военнослужащие подтвердили, что так и есть.

В ходе беседы с бойцами Путин также заявил, что сама Украина не является врагом для России, им являются те, кто желают стратегического поражения стране и ставят себе задачу «разобраться с Россией».

В новогоднем обращении президент отметил, что российские военнослужащие находятся на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Путин подчеркнул, что они не раз доказали свое умение решать самые сложные задачи, Россия гордится своими героями и восхищается их мужеством.

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