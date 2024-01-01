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Путин оценил спортзалы для реабилитации военных в госпитале имени Вишневского

Глава государства осмотрел залы для ЛФК, физиотерапии и учебные классы, где прошедшие лечение раненые воины получают новую специальность.
Ирина Елагина 2024-01-01 16:27:01
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: пресс-служба президента РФ

Весь процесс реабилитации военных в центральном военном госпитале имени Вишневского от залов ЛФК и физиотерапии по компьютерного класса, где в которых происходит переподготовка, показали президенту России Владимиру Путину во время визита в Центральный военный госпиталь имени Вишневского. Обо всех этапах восстановления наших военных после завершения лечения главе государства рассказал замминистра обороны Николай Панков.

На кадрах видео президент осматривает гимнастический зал, бассейн, кабинеты с гидромассажными ваннами, помещение военно-врачебной комиссии. Кроме того, Путин посетил учебный класс, где военные могут пройти переподготовку - как правило, для работы в военных комиссариатах.

После окончания лечения, отметил Панков, у военнослужащих не остается жилищных проблем. Непосредственно в госпитале работают сотрудники, которые выясняют жилищные условия раненых и помогают с решением всех вопросов.

#армия #Владимир Путин #николай панков #реабилитация #Центральный военный госпиталь имени Вишневского
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