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В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту

Одна ракета попала в жилой дом, а другая - в автомобиль, который находился рядом.
Владимир Рубанов 2024-11-17 22:28:56
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua, Global Look Press

Один человек погиб в результате израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

Еще девять человек получили ранения, говорится в сообщении. Одна ракета попала в жилой дом, а другая - в автомобиль, который находился рядом.

Накануне около 80 ракет были выпущены по территории Израиля со стороны Ливана, сообщила военная пресс-служба.

Израильская армия наносит регулярные воздушные удары по Ливану и проводит ограниченную наземную операцию на территории страны. Власти Израиля заявляют о намерении уничтожить инфраструктуру шиитского военизированного движения «Хезболла».

По последним данным ливанского Минздрава, с момента начала Израилем войны в секторе Газа в октябре 2023 года в стране были убиты 3 386 человек и 144 417 ранены.

В конце сентября премьер-министр Ливана заявлял, что около миллиона жителей страны могли покинуть свои дома.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ракетный удар #жертвы #арабо-израильский конфликт
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