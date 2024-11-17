В Ливане сообщили об одном погибшем при ударе Израиля по Бейруту

Один человек погиб в результате израильского удара по району Мар Ильяс в центре Бейрута, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

Еще девять человек получили ранения, говорится в сообщении. Одна ракета попала в жилой дом, а другая - в автомобиль, который находился рядом.

Накануне около 80 ракет были выпущены по территории Израиля со стороны Ливана, сообщила военная пресс-служба.

Израильская армия наносит регулярные воздушные удары по Ливану и проводит ограниченную наземную операцию на территории страны. Власти Израиля заявляют о намерении уничтожить инфраструктуру шиитского военизированного движения «Хезболла».

По последним данным ливанского Минздрава, с момента начала Израилем войны в секторе Газа в октябре 2023 года в стране были убиты 3 386 человек и 144 417 ранены.

В конце сентября премьер-министр Ливана заявлял, что около миллиона жителей страны могли покинуть свои дома.