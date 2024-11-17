ЦАХАЛ: около 80 ракет выпущены по Израилю с территории Ливана

Около 80 ракет были выпущены по территории Израиля со стороны Ливана. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии освобождения Израиля.

«По состоянию на 23.30 (00.30 мск - ред.) примерно 80 ракет, выпущенные террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля из Ливана сегодня», - говорится в сообщении в Telegram-канале армейской пресс-службы.

Ранее стало известно об атаке бойцов шиитского сопротивления на пять баз ЦАХАЛ в районе Хайфы. Ракетные удары были нанесены по логистическим базам ВВС и ВМС, а также по газовым хранилищам, которые используются в интересах израильских военных.

Напомним, Израиль с 1 октября проводит наземную операцию на территории Ливана и подвергает его населенные пункты воздушным бомбардировкам.

Несмотря на потери в руководстве «Хезболлы», бойцы движения оказывают сопротивление Тель-Авиву и отвечают ракетными ударами по Израилю.