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ЦАХАЛ: около 80 ракет выпущены по Израилю с территории Ливана

Ранее бойцы шиитского сопротивления атаковали пять баз ЦАХАЛ в районе Хайфы.
Ян Брацкий 2024-11-17 01:44:12
© Фото: Stringer, dpa, Global Look Press

Около 80 ракет были выпущены по территории Израиля со стороны Ливана. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии освобождения Израиля.

«По состоянию на 23.30 (00.30 мск - ред.) примерно 80 ракет, выпущенные террористической организацией "Хезболлах", пересекли территорию Израиля из Ливана сегодня», - говорится в сообщении в Telegram-канале армейской пресс-службы.

Ранее стало известно об атаке бойцов шиитского сопротивления на пять баз ЦАХАЛ в районе Хайфы. Ракетные удары были нанесены по логистическим базам ВВС и ВМС, а также по газовым хранилищам, которые используются в интересах израильских военных.

Напомним, Израиль с 1 октября проводит наземную операцию на территории Ливана и подвергает его населенные пункты воздушным бомбардировкам.

Несмотря на потери в руководстве «Хезболлы», бойцы движения оказывают сопротивление Тель-Авиву и отвечают ракетными ударами по Израилю.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ракетный удар
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