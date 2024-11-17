Более 70 опытов за 366 дней: как прошел изоляционный проект Sirius-23

На этой неделе в Москве завершился уникальный эксперимент. Год назад шестеро смелых - двое мужчин и четыре женщины, отправились на Луну, провели там 366 дней и вот сейчас благополучно вернулись на Землю.

Год - оптимальное время, которое человек без вреда здоровью может провести под воздействием космической радиации. Команда из шести человек тоже неспроста- столько помещается в создаваемый транспортный корабль.

«Мы боимся, что это не самый оптимальный состав. Когда мужчин немного, а дам много- это не всегда получается оптимально. Но тем не менее, это все еще будет обсуждаться и оцениваться», - прокомментировал директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Полет, конечно, был имитацией, он был полностью смоделирован в специальном пространстве и продлился гораздо дольше, чем нужно для такой экспедиции. В реальном времени долететь до окрестностей Луны и состыковаться со станцией можно за четверо суток.

Но суть эксперимента была гораздо шире – изучить поведение человеческого организма в замкнутом пространстве в ходе длительного пребывания в космосе, сымитировать полет на Луну и обратно, отработать пять посадок на лунную поверхность, все возможные внештатные ситуации, и провести необходимые научно-технические исследования.

И все это без контактов с внешним миром в течение года. 366 дней провели добровольцы буквально взаперти, разговаривая с кураторами эксперимента и родными только по видеосвязи, и то с пятиминутной задержкой. За год экипаж Сириуса провел больше 70 экспериментов: участники не спали по 36 часов - проверяли, как реагирует организм, выращивали растения, чинили поломки на станции, управляли роботом и ходили по поверхности Луны. Наконец, это время позади.

«Однообразие пейзажа. Целый год одно и то же. Даже нельзя взгляд вдаль направить. Наверное простора не хватало... Мы очень ждем просто поесть, жду, когда мне дадут в руки телефон позвонить родителям», - поделилась впечатлениями бортинженер экипажа SIRIUS-23 Анжелика Парфенова.

О том, как результаты эксперимента помогут в освоении дальнего космоса и когда человечество будет готово к полетам на Луну и на Марс, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».