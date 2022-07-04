На Луну и обратно: что испытали участники эксперимента по имитации полета на спутник Земли

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Долгие 240 дней и ночей пять членов экипажа находились в закрытом , опечатанном наземном комплексе проекта SIRIUS-21. После такого долгого отсутствия взаимодействовать с большим количеством людей становится волнительно.

В полной изоляции космонавты имитировали полет на Луну. Цель эксперимента - понять, как человек перенесет космическое путешествие длинною в месяцы - в закрытой, ограниченной среде. И как будут взаимодействовать между собой люди разных национальностей, пола и вероисповедания.

«Жить в изоляции не легко, работать в изоляции не легко, но мы справились и мы успешно закончили нашу миссию», - рассказала американский астронавт Эшли Ковальский.

Все это время трое россиян, два представителя США и исследователь из ОАЭ не просто находились в изоляции - таким сейчас никого не удивишь - а напряженно работали. Плотный график медицинских и научных экспериментов - все это на борту наземного комплекса. Но для них он был космическим кораблем, направляющимся на Луну. Был даже специальный отсек - спускаемый модуль, в котором при помощи виртуальной реальности и систем, воспроизводящих ощущение пониженной гравитации, имитировали высадку на спутник Земли.

Подъем в семь утра по будильнику - время суток можно было различать только по часам - утренние процедуры и завтрак. Еда, как одно из немногих доступных удовольствий. Ее количество было ограниченно, но вполне достаточное для того, чтобы просуществовать автономно восемь месяцев. Продукты такие же, как у космонавтов на МКС.

Руководители эксперимента постоянно создавали для экипажа сюрпризы в виде запрограммированных нештатных ситуаций. То электросистема сломается, то пожар в отсеке. Но произошло и реальное ЧП. На 33 сутки Екатерина Корякина травмировала руку и было принято решение эвакуировать ее из экспериментального комплекса. Обязанности выбывшего члена экипажа распределили между остальными. Это дало незапланированный, но ценный научный опыт по исследованию психологии коллектива, который 24 часа вместе, да еще и под наблюдением .

Ближайшие несколько недель экипаж будут обследовать уже вне экспериментального комплекса, а потом их ждет долгожданный отпуск

«Хотелось путешествовать, хотелось простора, хотелось оказаться где-то - или в горах или на море, чтобы зрение могло переключиться на дальний фокус», - рассказал командир экипажа Олег Блинов.

Посторонним заходить внутрь наземного экспериментального комплекса было запрещено. Там сейчас работают специалисты, берут пробы, изучают микроклимат. Ведь даже воздух внутри был свой, а не поступал снаружи. А после завершения исследований модуль будут готовить к следующему эксперименту, который продлиться уже почти год. Страны-участницы проекта уже заявили о свое намерении продолжить совместную работу.