Шесть добровольцев начали наземный эксперимент по полету на Луну SIRIUS-23

Эксперимент предусматривает стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облет Луны с поиском места посадки, а также многократную высадку членов экипажа на лунную поверхность.

© Видео: imbp_ru, vk.com © Фото: imbp_ru, vk.com

В Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН стартовал международный годовой наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, который будет воспроизводить ключевые особенности длительной межпланетной экспедиции.

Членами экипажа миссии стали шесть испытателей-добровольцев: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач экипажа Ксения Орлова, а также три исследователя в лице Рустама Зарипова, Ольги Мастицкой и Ксении Шишениной (Белоруссия). Их ждет целая серия экспериментов, в ходе них предстоит собрать научные данные по целому ряду проблем, с которыми придется столкнуться экипажу космических экспедиций.

Цель проекта заключается в изучении медико-биологических и психологических проблем, вызванных изоляцией и ограничением пространства человека в длительных и сверхдлительных космических полетах.

В ИМБП также сообщили, что одним из сценариев эксперимента станет моделирование полета на Луну, который предусматривает стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облет естественного спутника Земли с поиском места посадки, а также многократную высадку четырех членов экипажа на лунную поверхность. Для имитации напланетной деятельности применяются специальные тренажеры и комплекс виртуальной реальности, которые дают возможность моделировать широкий круг условий выполнения профессиональной деятельности, в том числе нештатные ситуации.

В состав международной группы ученых входят представители России, Белоруссии, США, Канады, Италии, Чехии, Турции, Индии, ЮАР и государства Асгардия.

В прошлом году пять членов экипажа миссии SIRIUS-21 провели в закрытом, опечатанном наземном комплексе 240 дней. На протяжении восьми месяцев космонавты в полной изоляции имитировали все этапы космического путешествия.