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Новый Белый дом: какие решения обсуждаются в резиденции Трампа

Официально Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.
Федор Шеин 2024-11-17 19:20:45
© Фото: IMAGO, Louis Grasse SPP Globalookpress © Видео: ТРК «Звезда»

После оглашения результатов выборов в США имение победившего в голосовании Дональда Трампа Мар-а-Лаго стало эпицентром принятия всех решений. Именно там сейчас штаб-квартира новой американской власти, где в эти дни практически прописались все соратники Трампа.

Уже известно, кто может занять ключевые посты в новой администрации и кто будет определять внутреннюю и внешнюю политику Штатов. Госдепартамент возглавит сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио. По данным The New York Times, чиновник поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Рубио считает, что Киев не должен вступать в НАТО, и на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией.

Новым министром обороны станет крайне необычный кандидат: ведущий телеканала Fox News, бывший военный Пит Хегсет с татуировкой в виде креста паломника. Критик НАТО и помощи Киеву Майк Уолтц может стать советником по нацбезопасности. На пост директора Национальной разведки Трамп планирует назначить экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которая находится в списках украинского сайта «Миротворец».

Собравшуюся компанию Трамп на этой неделе покинул всего один раз, когда отправился в Белый дом, на встречу к действующему президенту США Джо Байдену, для обсуждения процесса передачи власти. Общение прошло любезно и по-доброму. Байден как будто непосильную ношу с себя сбросил и был несказанно рад видеть Трампа.

При этом куда делась после выборов Камала Харрис – неизвестно. Она уже полторы недели не появляется перед камерами и на встречу с Трампом также не пришла.

Чего стоит ожидать от новой администрации президента США и какими будут первые шаги Трампа в Белом доме, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Вашингтон #администрация президента сша
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