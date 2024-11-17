Песков: разговор Путина и Трампа не готовится, но его можно организовать

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и его недавно избранным коллегой Дональдом Трампом пока не готовится, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Однако при необходимости, он может быть организован.

«Какие-то контакты, возможно, состоятся, когда они будут - предположить невозможно. При необходимости, это может быть оперативно организованно», - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, важным условием разговора является понимание этой необходимости с двух сторон.

Также Песков назвал «загадочной историей» информацию о якобы состоявшемся разговоре между лидерами России и США, о котором сообщала газета The Washington Post.

Последний официальный телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся два года назад.

Напомним, что на этой неделе Путин пообщался с главой ФРГ Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе Берлина. Собеседники обсудили украинский конфликт, эскалацию на Ближнем Востоке и тему двусторонних отношений.