Песков: запросов на разговор с Путиным от команды Трампа не поступало

Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не направляла в Москву запрос на разговор с Владимиром Путиным. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле пока не ведется реальная подготовка к такому разговору.

Ранее газета The Washington Post и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили о том, что между российским лидером и Трампом якобы состоялся телефонный разговор. Республиканец будто бы призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта на Украине.

Однако в Кремле назвали эти сведения чистой выдумкой. Песков сказал, что это наиболее наглядный пример качества информации, которая сейчас публикуется в достаточно уважаемых изданиях.

В ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах.