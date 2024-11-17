Times of Israel: два осветительных снаряда упали у резиденции Нетаньяху

Два осветительных снаряда упали на территории резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об инциденте пишет The Times of Israel.

По данным правоохранителей, никакого ущерба упавшие боеприпасы не нанесли. Самого Нетаньяху и членов его семьи в этот момент не было дома.

Тем нем менее, в полиции сочли инцидент очень серьезным и поспешили назвать его опасной эскалацией.

Это не первый подобный случай. В конце октября беспилотник «Хезболлы» упал рядом с резиденцией Нетаньяху.

Глава израильского кабмина тогда поспешил обвинить во всем Иран, назвав произошедшее «колоссальной ошибкой».

После случившегося отдел личной безопасности повысил уровень охраны высокопоставленных израильских чиновников и ужесточил правила их передвижения.