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Times of Israel: два осветительных снаряда упали у резиденции Нетаньяху

В результате инцидента никто не пострадал, Биньямин Нетаньяху и члены его семьи в это время отсутствовали дома.
Ян Брацкий 2024-11-17 00:38:06
© Фото: Gil Cohen MagenXinHua Global Look Press

Два осветительных снаряда упали на территории резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об инциденте пишет The Times of Israel.

По данным правоохранителей, никакого ущерба упавшие боеприпасы не нанесли. Самого Нетаньяху и членов его семьи в этот момент не было дома.

Тем нем менее, в полиции сочли инцидент очень серьезным и поспешили назвать его опасной эскалацией.

Это не первый подобный случай. В конце октября беспилотник «Хезболлы» упал рядом с резиденцией Нетаньяху.

Глава израильского кабмина тогда поспешил обвинить во всем Иран, назвав произошедшее «колоссальной ошибкой».

После случившегося отдел личной безопасности повысил уровень охраны высокопоставленных израильских чиновников и ужесточил правила их передвижения.

#Израиль #Хезболла #нетаньяху #полиция #резиденция
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