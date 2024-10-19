Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой. Он назвал это «колоссальной ошибкой».

«Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку», - следует из сообщения.

Нетаньяху подчеркнул, что удар БПЛА по резиденции не остановит Израиль в борьбе «за возрождение против врагов». По его словам, все, кто навредят израильским гражданам, «заплатят высокую цену».

Премьер добавил, что ЦАХАЛ подложит свои атаки, чтобы добиться «всех целей войны».



Ранее БПЛА упал рядом с резиденцией Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Где находились в момент атаки сам израильский премьер и его супруга, не уточняется.

После инцидента отдел личной безопасности повысил уровень охраны всех высокопоставленных правительственных чиновников и ужесточил правила их передвижения.