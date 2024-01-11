Италия объявила о «двойной стратегии» в отношении Украины

Италия намерена осуществлять «двойную стратегию» в отношении Украины, сочетая военную поддержку и более активные дипломатические усилия. Об этом заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто в среду на парламентских слушаниях.

«Похоже, что настало время для эффективной дипломатии», - цитирует Financial Times слова министра.

Он подчеркнул, что Италия привержена «урегулированию путем переговоров» конфликта на Украине. Министр призвал «быть реалистами» и обратить внимание на военную ситуацию в зоне боевых действий - численное и воздушное превосходство российской армии.

Крозетто добавил, что призыв к дипломатическим методам не означает ослабления поддержки киевского режима, и напомнил о готовящемся восьмом пакете военной помощи Украине.

Напомним, в декабре в полной секретности прошла встреча по «формуле мира», продвигаемой Киевом, в которой приняли участие государства-члены G7 и развивающиеся страны. В Кремле назвали подобное обсуждение «странным процессом», так как оно происходит без участия российской стороны.