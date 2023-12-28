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Лавров рассказал про секретную встречу по «формуле мира» Зеленского

Мероприятие прошло 10 дней назад в полной секретности.
Сергей Лебедев 2023-12-28 13:38:01
© Видео: МИД России, YouTube

Десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой приняли участие государства-члены G7 и развивающиеся страны. Об этом в интервью РИА Новости и «России 24» рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», - сказала глава МИД РФ.

Он отметил, что во встрече участвовали не все страны мирового большинства. Некоторые отказались от приглашения.

Напомним, ранее в Кремле назвали абсурдом продвигаемую Киевом «формулу мира», так как ее пытаются искать без участия России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот процесс не имеет потенциала на какие-то результаты.

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