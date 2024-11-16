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В пресс-службе Бжании опровергли новость об отзыве инвестсоглашения

Ранее стало известно, что Аслан Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш.
Ян Брацкий 2024-11-16 03:32:41
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал документ об отзыве законопроекта о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестиционным проектам из парламента. Об этом ТАСС сообщила его пресс-служба.

«Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия" из парламента», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Бжания пошел на отзыв законопроекта для стабилизации ситуации в республике.

Ранее президентская пресс-служба сообщила, что Аслан Бжания покинул столицу республики. До этого он находился в здании МВД, откуда вел диалог с оппозицией и обращался к своим сторонникам.

Незадолго до отъезда президента демонстранты выдвинули требование к нему уйти в отставку в течение часа. Также митингующие объявили о прекращении любых переговоров с властями и заявили о планах наращивать силы.

#Абхазия #Инвестиции #Парламент #Аслан Бжания
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