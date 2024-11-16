Президент Абхазии уехал из Сухума после ультиматума об отставке

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум после ультиматума митингующих. Он направился в родное село Тамыш, сообщили ТАСС в пресс-службе президента.

«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», - следует из заявления.

Протестующие требовали главу государства уйти в отставку. Бжания заявил, что не собирается этого делать и власти будут продолжать работу. Президент Абхазии тоже выставил условия о переговорах, он заявил, что они будут проходить только в рамках закона и с условием безоговорочного возвращения к конституционному порядку.

Представители оппозиции, ранее захватившие комплекс правительственных зданий, ответили, что прекратили переговоры и намерены наращивать свои силы.

Известно, что в пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция провела акцию протеста против принятия этого документа.