МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Абхазии уехал из Сухума после ультиматума об отставке

Глава государства заявил, что не собирается этого делать и власти будут продолжать работу.
Карина Тазетдинова 2024-11-16 00:28:28
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум после ультиматума митингующих. Он направился в родное село Тамыш, сообщили ТАСС в пресс-службе президента.

«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», - следует из заявления.

Протестующие требовали главу государства уйти в отставку. Бжания заявил, что не собирается этого делать и власти будут продолжать работу. Президент Абхазии тоже выставил условия о переговорах, он заявил, что они будут проходить только в рамках закона и с условием безоговорочного возвращения к конституционному порядку.

Представители оппозиции, ранее захватившие комплекс правительственных зданий, ответили, что прекратили переговоры и намерены наращивать свои силы.

Известно, что в пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция провела акцию протеста против принятия этого документа.

#протесты #Абхазия #Аслан Бжания #сухум #Тамыш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 