Бжания отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что отказался уйти в отставку на фоне беспорядков в Сухуме. Он заявил, что он сам и члены правительства остаются в республике.

Заявление главы государства распространила его пресс-служба. В нем Бжания обратился к своим сторонникам и заверил, что власти будут находиться на местах и продолжать работу.

«Поэтому просил бы вас на провокации не поддаваться. Я здесь, в Абхазии, и будем работать дальше», - сказал он.

Данные о том, что глава государства не соглашается уйти в отставку, подтвердил и председатель оппозиционной организации Абхазское народное движение Адгур Ардзинба в комментарии для местных СМИ.

В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция провела акцию протеста против принятия этого документа.

На пощади у комплекса правительственных зданий в Сухуме начались беспорядки. Протестующие захватили здание парламента. Позже представители оппозиции заявили, что якобы обсуждают с властями кандидатуру исполняющего обязанности главы государства.