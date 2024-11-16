Цыганский табор из Коркино объявился в Нижегородской области

Цыганский табор из Коркино, где в октябре убили женщину-таксиста, объявился в Нижегородской области. Но и там надолго задержаться ему не удалось. Местные жители вызвали полицию. Ранее в Челябинской области прошла встреча местных властей с жителями по итогам рейдов в районах, где проживают цыгане.

«В органы внутренних дел в ходе рейдов было доставлено 147 лиц цыганской национальности», - рассказал руководитель ГУ МВД РФ по Челябинской области Сергей Космачев.

Двадцати представителям этноса предъявили обвинения за хранение наркотиков, четверым за их распространение. Причиной возбуждения еще двух дел стали «мертвые души». Цыгане пытались получить материнский капитал, подав бумаги на несуществующих детей. Об этом руководители силовых ведомств Челябинской области рассказали жителям города Коркино.

«Конечно, мы сталкиваемся с неприятным поведением на улице со стороны цыган. Везде. Им нельзя сделать замечание. Даже в магазине они так ведут себя. Они сами провоцируют людей на то, что к ним начинают агрессивно относиться», - рассказала жительница Коркино Ольга Миллер.

Силовики провели масштабную работу, о результатах которой также рассказали пришедшим на встречу жителям.

«Нами подготовлен реестр всех лиц цыганской национальности, которые проживают на территории Челябинской области. Это свыше четырех тысяч человек», - объявил Космачев.

Жители Коркино массово вышли на улицы после убийства таксиста Елены Сарафановой. Ей нанесли не менее четырех ножевых ударов в грудь. Тело 40-летней женщины обнаружили в ее же автомобиле, брошенном в частном секторе.

Главный подозреваемый - 17-летний представитель кочующего народа. Суд арестовал его на два месяца. Следствие считает, что между Сарафановой и клиентом произошел конфликт, после чего тот взялся за нож. Свыше 150-ти человек пришли в «цыганский квартал» с требованием наказать виновных.

«Толпа здесь стояла, все машины здесь стояли. Больше 50-ти машин примерно. Тут кричали, чтобы они открыли ворота, но никто не открывал. Начали стрелять, в кого-то попали», - вспомнил житель Коркино Николай Киселев.

Огонь по толпе открыл 58-летний глава диаспоры. Люди, пришедшие к дому родственников задержанного, били стекла, перевернули и сожгли два автомобиля. Двое жителей оказались в больнице. После стрельбы глава диаспоры пытался скрыться. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сорок участников схода были задержаны. После этого полицейские усилили патрулирование, а по местам жительства цыган начались рейды.

Пневматический пистолет, внешне похожий на огнестрельный ПМ, изъяли уже нижегородские силовики. Оружие нашли у цыган, которые приехали в частный сектор на автомобилях с челябинскими номерами. Местом нового табора был выбран поселок под Нижним Новгородом. Дома здесь типовые, по 130 квадратных метров. Жилье в основном покупают или арендуют молодые семьи. И все друг друга знают. Появление новых 36-ти лиц не прошло незамеченным. Менее чем через сутки после заселения к новым жильцам наведалась полиция. Ее вызвали обеспокоенные соседи.

«Ну цыгане, страшно все же. У нас дети у многих. Приезжают и приезжают. Соседи напротив видели как первая, вторая машина приезжает. И все заселяются и заселяются. Ладно, когда одна семья живет, но когда большое количество, то это уже настораживает», - поделилась опасениями жительница поселка Юлия.

Из 36-ти человек, заселившиеся в коттедж, 15 были дети. Цыганские семьи, как правило большие. Девушек рано выдают замуж. К 30 с небольшим они уже успевают обзавестись внуками. Таборы ведут закрытый образ жизни, мало интегрируются в общество.

«У нас всего 200 домов. И как-то хочется порядка, дети у нас тут гуляют. И мы не хотим, чтобы было такое. Хозяин сдает дом, видно по дешевке. Тут и рабочие живут непонятно какие», - сетует житель поселка Владимир.

Хозяин, сдавший дом рассказал - приехавшая семья занимается продажей постельного белья. Коттедж сняли, чтобы отметить праздник с дальнейшей перспективой долгосрочной аренды. Количество собравшихся родственников в ту ночь стало сюрпризом для всех.

«Я говорю - не больше 15 человек, потому, что у меня там стояло 15 кроватей. Они согласились. Я их запустил, никакой договор оформить не успел. Как выяснилось, они приехали ночью», - отметил хозяин дома Александр Шувалов.

По итогам рейда на троих человек составили административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Их дети не ходят в школу.

«Так же установлен факт неправильного хранения зарегистрированного пневматического оружия. Установлено, что указанные лица являются гражданами РФ зарегистрированными в других регионах. Они были проверены по учетам МВД. Нарушений общественного порядка не выявлено», - рассказала старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Нижегородской области Елизавета Белашова.

Цыган отпустили в ту же ночь. Они уже покинули регион. Малый этнос снова в поисках своего места в большой стране.