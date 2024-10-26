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Губернатор Текслер поручил выяснить, как зарабатывают цыгане в Коркино

Глава Челябинской области подчеркнул, что нельзя допустить той же ситуации, что была в Коркино.
Глеб Владовский 2024-10-26 13:40:06
© Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень рейдов и проверочных мероприятий в отношении проживающих в Коркино цыган, где произошло убийство таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Текслер отметил, что необходимо проверить источники доходов проживающих там граждан и другие потенциальные преступления, о которых ходят слухи. При этом все необходимо делать строго согласно законодательству.

Глава региона подчеркнул, что местным властям нужно вынести урок из этой ситуации и в будущем не допускать противоправных действий.

«Выражу серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти», - заключил глава региона.

Напомним, что 24 октября стало известно об убийстве 40-летней женщины, работавшей в такси. Подозреваемым является 17-летний цыган - по версии следствия, он нанес женщине ножевые раны в ходе конфликта.

#в стране и мире #Челябинская область #убийство #Алексей Текслер #цыгане
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