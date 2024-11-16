NYT: уроженец Москвы может стать посланником Трампа по Украине

Спецпосланником Дональда Трампа по Украине может стать его советник Борис Эпштейн, который координировал юридическую защиту по уголовным делам избранного президента, пишет The New York Times.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году. В 1993-м он эмигрировал в США. Он сам предложил Трампу назначить его на эту должность, хотя и не имеет опыта во внешней политике. Эпштейн сказал, что у него есть родственники и на Украине, и в России.

Издание отмечает, что Трамп выслушал это предложение с явным интересом и не отклонил его, хотя и не взял на себя обязательств по нему.

Борис Эпштейн уже пользуется при Трампе чрезвычайной властью, пишет газета. Даже ставший ближайшим сторонником избранного президента Илон Маск выразил удивление, что этому советнику предоставили так много полномочий.

Эпштейн быстро стал одной из самых влиятельных фигур в первые дни президентского перехода, несмотря на то, что не играет в процедуре никакой официальной роли. В частности, он собирает для избранного президента информацию о кандидатах в будущую администрацию.

Именно Эпштейн был ключевым закулисным сторонником назначения Мэтта Гетца, которое шокировало многих.

Русский эмигрант всегда призывал к агрессивной юридической стратегии для своего босса. Эпштейн был среди юристов, которые поощряли Трампа откладывать судебные разбирательства как можно дольше и сдвигать их ближе к выборам, чтобы они стали политически нецелесообразными.

Сам советник находится под обвинением в Аризоне вместе с несколькими другими сторонниками Трампа за их попытки отменить результаты выборов 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп собирается назначить спецпосланника для урегулирования украинского кризиса.