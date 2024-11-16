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Маск высмеял слова Зеленского о неспособности США надавить на Киев

Ранее Зеленский заявил, что США и Европа не смогут заставить Украину «сидеть и слушать» на переговорах с Москвой.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 21:02:28
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency Globallookpress

Американский миллиардер и основатель Space X Илон Маск посмеялся над заявлением Владимира Зеленского о том, что США или Европа не смогут заставить Киев «сесть и слушать» за стол переговоров с Россией.

«Его чувство юмора — потрясающее», - написал Маск в своем аккаунте в X, поставив в конце плачущий от смеха смайл.

Тем самым предприниматель отреагировал на интервью Зеленского, в котором тот назвал Украину «независимой» и отметил, что риторика «садись и слушай» западных партнеров и Дональда Трампа в частности с ним не работает.

По данным телеканала ABC, Илон Маск в последнее время превратился во влиятельную фигуру в окружении победившего на выборах в США Дональда Трампа, он часто проводит время с ним и участвует в формировании будущей администрации главы США.

Напомним, британские СМИ пишут об обеспокоенности в Киеве кадровыми решениями Трампа, особые опасения вызывает возможное сокращение американской помощи Украине.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #илон маск #переговоры
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