The Economist узнал о тревоге Киева из-за первых кадровых решений Трампа

Киевская власть обеспокоена кадровыми решениями избранного президента США Дональда Трампа, которые могут повлиять на позицию США по конфликту, передает 360.ru со ссылкой на The Economist.

Так, например, на Украине испытывают тревогу после факта, что бывший госсекретарь Майк Помпео не получит пост главы Госдепа, так как Помпео для киевского режима считается более сговорчивым, чем выдвинутый Марко Рубио. Рубио же неоднократно выступал против выделения Киеву военной помощи.

«Очень негативное развитие событий», - приводятся в статье слова украинского чиновника.

Так, Трамп уже предложил кандидатуры миллиардера Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами на посты глав нового министерства по достижению госэффективности. Министром обороны США может стать ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет, а возглавить национальную разведку страны - Джон Рэтклифф.