Баррикады и ультиматумы: как в Абхазии пытаются договориться с властью

Оппозиция в Абхазии к данному часу захватила правительственные здания и всю ночь пыталась договориться с властью, в частности, звучат призывы с требованием отставки всей исполнительной власти республики. На этом фоне президент Аслан Бжания уехал из Сухума в родное село Тамыш, опроверг заявления, что отозвал из парламента российско-абхазское соглашение по инвестпроектам, добавив, что никакой отставки не будет. На утро он опять вышел к людям, но сменил позицию.

«Те, кто попытался совершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий. После чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку. Вице-президент будет управлять страной. И пойти на выборы. Пусть люди скажут, кого они поддерживают», - высказался он.

Абхазские оппозиционеры не поддержали предложение Бжании и отказались уходить, заявив, что решение одно - только отставка вместе со всеми министрами.

В Абхазии все началось еще летом. Протесты абхазской оппозиции вызвал законопроект об апартаментах. Его суть была в том, чтобы построить в Абхазии 30 тыс. квартир и домов. По оценке властей республики, их продажа иностранцам помогла бы развитию местной экономики и пополнила бы бюджет. Оппозиция выступала против, объяснив, что это нарушит демографический баланс в стране. Как следствие, законопроект отозвали.

Теперь камень преткновения - соглашение об инвестициях с Россией. Его должны были ратифицировать депутаты. Документ предполагает введение льгот и мер поддержки для российского бизнеса, в том числе в сфере туризма. Это строительство отелей и других зон отдыха. Оппозиция считает, что законопроект оставит абхазов без работы и вытеснит их собственный бизнес.

«Оппозиция, к сожалению, пустилась на то, чтобы использовать любые договоренности во вред действующей власти. И не стесняется использовать для этого отношения между Россией и Абхазией. Эти соглашения об инвестициях на самом деле призваны ускорить экономическое развитие Абхазии, которое отстает от соседних регионов», - пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Официальные власти Абхазии наоборот видят в российских инвестициях возможность развития туристической сферы и экономики страны. Минимальный порог для проектов - 2 миллиарда рублей.

«Россия является основным поставщиком абхазских прямых портфельных и прочих инвестиций. Население это воспринимает, как нечто принудительное. Как раз приход российских инвесторов добавит турпоток в Абхазию. Это налоги, покупки, экскурсии. То, на чем основывается абхазский бизнес», - рассказал кандидат политических наук, член-корреспондент РАЕН Михаил Шапкин.

Тем не менее оппозиция против этого, а также против настраивают и людей. Накануне в республике прошли очередные протесты, которые привели к дракам в пальмах и стычкам с силовиками.

Из-за политического кризиса в Абхазии МИД России рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в страну. Тем временем протестующие на фоне слухов о возможной попытке отбить у них здания готовятся обороняться и возводят баррикады.