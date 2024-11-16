Маск назвал болванами авторов письма о его связях с Россией

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал найти и уничтожить тех, кто обвинил его в контактах с Москвой.

«Я выясню, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» - написал основатель SpaceX на своей странице в социальной сети X.

Накануне два высокопоставленных сенатора-демократа призвали правоохранительные органы расследовать сообщения о том, что Илон Маск якобы неоднократно звонил российским чиновникам, в том числе Владимиру Путину. Эти данные, напомним, опровергал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Письмо министру юстиции - генеральному прокурору США, а также генеральному инспектору Пентагона подписали сенатор Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Джек Рид. Они призвали найти связь между миллиардером и Россией.

Маск может войти в правительство, а в качестве генерального директора аэрокосмической компании SpaceX он курирует миллиардные контракты Пентагона и разведывательного сообщества, говорится в письме сенаторов.

По их словам, предполагаемые контакты вызывают серьезные вопросы относительно надежности Маска как подрядчика правительства и держателя допуска.

Расследование в отношении бизнесмена маловероятно, пишет Reuters. Маск потратил более 119 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа и назначен одним из руководителей будущего Департамента эффективности государственного управления при избранном президенте.