За сутки бойцы группировки «Север» уничтожили 100 боевиков, танк, бронемашину и две гаубицы Д-30 ВСУ в курском приграничье. Артиллерия и боевые вертолеты поразили цели врага в районе Суджи, Новой Сорочины и Свердликова.

ВКС и ракетчики продолжают обнулять резервы противника, которые он пытается подтянуть в Сумскую область. Бомбардировщики Су-34 закидывают скопления живой силы и техники планирующими авиабомбами. Общие потери киевского режима в «курской авантюре» приблизились к 33 тысячам человек. Наши бойцы не прекращают штурмовых действий, выдавливая неприятеля.

В тылу, некогда бывшему линией боевого соприкосновения, жизнь потихоньку налаживается. Николай Варейтин, когда ВСУ ворвались в Курскую область, уехал в чем был. Сейчас вернулся. Теперь все нужно начинать заново.

«Две семьи расстреляли наших, когда выезжали. Отец, мать и ребенок», - со слезами на глазах вспоминает житель Курской области Николай Варейтин.

По улицам в сторону линии боевого соприкосновения еще проносится техника, идут бойцы.

«У меня сын. Ему сейчас 13 лет, он учится в школе. Много раз спрашивал: "Пап, когда ты пойдешь?" Я говорю: "Да пойду". Вот собрался, подписал контракт, пошел служить в зону СВО», - признался стрелок с позывным Корел.

В начале любой операции у бойцов задача закрепиться и держать оборону. Сначала заброс на точку выхода. За всем происходящим в десятки глаз наблюдают командиры. Работа на командном пункте без сна. Глаза - это дроны разведчиков.

«Суджа со всех сторон потихонечку кольцом сжимается. Все сложнее противнику становится подкидывать свои резервы, подвозить боеприпасы и так далее и тому подобное. То есть, задача отрезать полностью снабжение противника для группировки, которая находится на севере», - объяснил командир штурмового батальона с позывным Мастер.

Тем временем разрывается рация, работает миномет противника. «Гасить» его будет «Гиацинт» десантников. Командир орудия с позывным Байкал из Донецкой народной республики. Сейчас защищает курское приграничье. Начальник эвакуационной группы Гиви с напарником готовятся к возможным завтрашним выездам. Они эвакуируют раненых и завозят штурмовиков на задачи.

«Команда поступила, встали, оделись, запустили автомобиль и поехали выполнять боевую задачу. Там как карта ляжет, повезет - приедем обратно. Да все будет хорошо», - рассказал командир эвакуационной группы с позывным Гиви.

Утром командир подразделения штурмовиков-десантников с позывным Горец показывает разрушенную Снагость, освобожденную Опанасовку и дальше. Большое количество домов в Вишневке уцелело. Это значит, что противника выбили быстро и он бежал. Когда его отбросят еще дальше, люди наконец смогут вернуться домой.