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Су-34 сбросил авиабомбы на украинских боевиков в курском приграничье

Были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ.
2024-11-14 06:36:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по украинским националистам в приграничном районе Курской области. Были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении врага, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #су-34 #Курская область #МО РФ
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