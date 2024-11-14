Су-34 сбросил авиабомбы на украинских боевиков в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по украинским националистам в приграничном районе Курской области. Были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении врага, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.