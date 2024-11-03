Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» артиллерийского полка общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Мощный удар артиллеристов помог продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи.

«Рода войск взаимодействуют. Если мы пехоту не будем поддерживать, парни не смогут пройти вперед», - отмечает командир орудия с позывным «Манул».

Артиллеристы наносят точечные удары в круглосуточном режиме. Они бьют по вражеским объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ.

Координаты целей вычисляют на основании данных разведки. Боевые задачи выполняются в любую погоду.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.