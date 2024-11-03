МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинта» точечным ударом уничтожил опорный пункт ВСУ

Удар артиллеристов помог продвинуться пехоте и занять более выгодные рубежи.
2024-11-03 08:40:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» артиллерийского полка общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Мощный удар артиллеристов помог продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи.

«Рода войск взаимодействуют. Если мы пехоту не будем поддерживать, парни не смогут пройти вперед», - отмечает командир орудия с позывным «Манул».

Артиллеристы наносят точечные удары в круглосуточном режиме. Они бьют по вражеским объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ.

Координаты целей вычисляют на основании данных разведки. Боевые задачи выполняются в любую погоду.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #Запад #спецоперация #МО РФ #удар #СВО #Гиацинт-Б
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 