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Зеленский собирается презентовать новый «план стойкости»

Положения документа коснутся обеспечения безопасности Украины, вопросы энергетики, а также вооружения ВСУ.
Карина Тазетдинова 2024-11-15 03:30:20
© Фото: IMAGOTonci Plazibat www.imago-images.de Global Look Press

Зеленский заявил, что на следующей неделе представит очередной «план стойкости» в Верховной раде, передает 360.ru.

«В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — следует из сообщения в его Telegram-канале.

Пункты будут посвящены обеспечению безопасности Украины, вопросам энергетики, а также вооружения ВСУ, в том числе и производства оружия в стране.

Кроме того, Зеленский заявил в своем «плане» о «культурном суверенитете». Одно из положений предполагает «производство украинского контента».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается официально вовлечь НАТО в конфликт. По его словам, именно на это нацелен его «план», который он продвигает.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказалась о стратегии Зеленского. Она заявила, что в «плане победы» главы киевского режима две буквы лишние.

#Украина #Зеленский #ВСУ #Верховная рада #план стойкости
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