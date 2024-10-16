Захарова заявила, что в «плане победы» Зеленского две буквы лишние

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала так называемый «план победы» Владимира Зеленского.

«В названии плана лишние две буквы - угадайте какие», - заявила она.

Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде Украины в среду, 16 октября. До этого сообщалось, что он показал его президенту США Джо Байдену.

В плане содержится использование дальнобойного западного оружия для ударов по России, приглашение Киева в НАТО, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания» и помощь в развитии украинской экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за планом Зеленского стоит все то же намерение США воевать с Россией «до последнего украинца». Вместо этого Киеву следует протрезветь и осознать причины конфликта, добавил он.