ТАСС: военкор погиб при обстреле ВСУ Донецка в новогоднюю ночь

В ходе массированного обстрела украинскими военными Донецка в ночь на 1 января погиб военный корреспондент, еще один получил ранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Один военкор погиб. Предварительно, еще один ранен», - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что при атаке националистов Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ предприняли массированную атаку Донецка. Боевики выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам города 20 ракет из РСЗО.