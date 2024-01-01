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ТАСС: военкор погиб при обстреле ВСУ Донецка в новогоднюю ночь

При атаке боевиков Донецка погиб один журналист, еще один получил ранения.
Елизавета Егорова 2024-01-01 01:55:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

В ходе массированного обстрела украинскими военными Донецка в ночь на 1 января погиб военный корреспондент, еще один получил ранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Один военкор погиб. Предварительно, еще один ранен», - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что при атаке националистов Донецка пострадали семь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ предприняли массированную атаку Донецка. Боевики выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам города 20 ракет из РСЗО.

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