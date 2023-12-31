ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские боевики 31 декабря в период с 22:25 по 22:33 по московскому времени выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку. Об обстреле сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:25 - населенный пункт Карловка - город Донецк: выпущено 10 ракет из РСЗО <...> 22:33 <...> выпущено 10 ракет из РСЗО», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Атаке националистов подверглись Киевский и Куйбышевский районы города Донецка.

Ранее стало известно, что российские военные сумели уничтожить технику украинских боевиков, которой они планировали обстреливать Донецк в период новогодних праздников, сообщили в Минобороны России. В ходе атаки ВС РФ были уничтожены две РСЗО HIMARS американского производства.