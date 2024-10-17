МИД Израиля: удар по миротворцам ООН в Ливане был несчастным случаем

Обстрелы базы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) были несчастным случаем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и МИД страны ведут переговоры о предотвращении повторения подобных инцидентов, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

«Это был несчастный случай. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы», - сказал Кац в интервью для немецкой газеты Welt.

Он повторил, что военные ливанского движения «Хезболла» действуют недалеко от баз миротворцев ООН специально, чтобы направить силы Израиля против ВСООНЛ. Израиль будет принимать меры для решения этого вопроса на фоне того, что силы организации не собираются покидать свои позиции в Ливане, добавил Кац.

По оценке дипломата, военные действия в Ливане продлятся еще несколько недель. Он также анонсировал «эффективный ответ» на массированную ракетную атаку Ирана по Израилю.

Напомним, в минувшую среду в ООН заявили об ударе израильского танка по позиции Временных сил на юге Ливана у населенного пункта Кфар-Кила. В результате были повреждены средства объективного контроля и наблюдательная вышка. В ООН назвали атаку «прямым и преднамеренным обстрелом».