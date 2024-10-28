Стал известен расширенный состав сборной по футболу на ноябрьские матчи

Российский футбольный союз опубликовал на своем официальном сайте расширенный состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

Для игроков и тренерского штаба он стартует 10 ноября в Краснодаре. В рамках сбора футболистам предстоит провести два товарищеских матча. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем, а 19 ноября состоится игра со сборной Сирии.

В расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе включены 39 футболистов. Среди них голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, полузащитник «Монако» Александр Головин, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Ознакомиться со списком можно на официальном сайте РФС.

Свое решение по включению в расширенный состав сборной тех или иных футболистов прокомментировал и главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В своем интервью он рассказал, что в этом году в состав сборной попали многие легионеры. По словам Карпина, они адаптировались к жизни в новых для себя странах и пауза, чтобы освоиться, им уже не нужна. Речь о братьях Миранчуках (Алексей и Антон), Александре Головине, Федоре Чалове и Матвее Сафонове.