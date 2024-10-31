В РФС отреагировали на возможные планы Брунея на матч с Россией

В Российском футбольном союзе отреагировали на новости о том, что сборная Брунея может выставить второй состав национальной команды на игру с Россией. Ранее некоторые СМИ сообщили о планах Брунея отправить на игру полупрофессиональную команду.

«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», - сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре 15 ноября. О начале продажи билетов болельщикам сообщат позже, добавили в РФС.

Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. Тренирует команду шотландский специалист Джейми Макалистер.

Ранее Российский футбольный союз опубликовал расширенный список из 39 футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор. Среди них не только игроки национального чемпионата, но и легионеры, выступающие за границей. Футболисты сыграют два матча - 15 и 19 ноября.