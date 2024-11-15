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Военные оцепили парламент Абхазии, где ожидается митинг оппозиции

Депутаты рассматривают вопрос о соглашении с Россией об инвестициях, против которого выступает оппозиция.
Ирина Егорова 2024-11-15 11:24:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У здания парламента в Сухуме началась акция протеста оппозиции.  Парламент Абхазии сегодня должен был рассматривать вопрос о соглашении с Россией об инвестициях.

На кадрах видно что меры безопасности у здания усилены - территория оцеплена военными, дежурят машины. Нарушения порядка со стороны оппозиции не наблюдается, обстановка спокойная, передает корреспондент «Звезды» с места.

В начале недели Абхазию накрыла волна протестов на фоне внеочередной сессии Народного собрания, где парламент принял закон, необходимый для реализации одного из пунктов этого соглашения.  

После заседания у абхазского парламента произошла стычка оппозиционеров с депутатом Алмасом Акаба, в результате силовики задержали пятерых зачинщиков.

Позже к министерству госбезопасности съехались родственники и сторонники оппозиции с требованием освободить задержанных. Хотели прорваться на территорию, пытались открыть ворота силой, шли на таран внедорожниками. Однако у протестующих ничего не получилось. Тогда они начали перекрывать главную трассу Абхазии и три моста, которые ведут в Сухум.

Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое подписали правительства в конце октября. Согласно документу, российские компании смогут реализовывать свои проекты на территории республики.

#оппозиция #Абхазия #акция #Парламент #наш эксклюзив
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