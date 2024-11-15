Молодые летчики ВТА выполнили полеты на Ан-12 и Ан-26

Молодые летчики военно-транспортной авиации Дальневосточного гвардейского объединения ВВС и ПВО России выполнили полеты на самолетах Ан-12 и Ан-26. Кадры тренировок предоставило Министерство обороны РФ.

Экипажи многоцелевых самолетов отработали взлет и посадку, навыки пилотирования, а также основы взаимодействия между членами экипажа. Упражнения проводились днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях.

Летчики полностью выполнили программу полетов и на практике закрепили полученные навыки. Как сообщили в командовании объединения, летчики готовы обеспечить надежную защиту воздушного пространства страны и выполнить любые задачи.

Ранее девушка-курсант из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков призналась, что может управлять самолетом, но не водит автомобиль.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.