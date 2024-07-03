Девушка-курсант призналась, что управляет самолетом, но не водит авто

На аэродроме в Краснодарском крае в рамках летной практики проходят полеты девушек-курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова на самолетах Ан-26. Елизавета - одна из курсантов. В разговоре со «Звездой» она призналась, что управляет самолетом, но не водит машину.

«Водительских прав не имею вообще», - сказала она.

Во время полетов курсанты под руководством летчиков-инструкторов отрабатывают взлеты и посадки, выполняют различные элементы техники пилотирования. Елизавета рассказала, что полеты проходят регулярно, девушка не страшно, она уже привыкла летать.

«Мы летаем на данном типе воздушного судна уже не первый год, и мандража уже никакого нет. Все уже привычно», - добавила курсант.

Также девушка рассказала, что помнит свой первый полет, который тоже проходил на аэродроме в Краснодарском крае.

«Была такая легкость и необычные ощущения внутри. Почувствовала себя словно птица», - отметила Елизавета.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. К. Серова в октябре 2022 года впервые в России выпустило военных летчиц. Изначально девушек планировали обучать только по специальностям военно-транспортной авиации, поскольку там практически отсутствуют перегрузки, однако впоследствии перечень их компетенций был расширен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.