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Девушка-курсант призналась, что управляет самолетом, но не водит авто

Елизавета вспомнила, что испытала необычные ощущения внутри в первый раз, во время первого полета.
Алина Пчелинцева 2024-07-03 15:53:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: трк

На аэродроме в Краснодарском крае в рамках летной практики проходят полеты девушек-курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова на самолетах Ан-26. Елизавета - одна из курсантов. В разговоре со «Звездой» она призналась, что управляет самолетом, но не водит машину.

«Водительских прав не имею вообще», - сказала она.

Во время полетов курсанты под руководством летчиков-инструкторов отрабатывают взлеты и посадки, выполняют различные элементы техники пилотирования. Елизавета рассказала, что полеты проходят регулярно, девушка не страшно, она уже привыкла летать.

«Мы летаем на данном типе воздушного судна уже не первый год, и мандража уже никакого нет. Все уже привычно», - добавила курсант.

Также девушка рассказала, что помнит свой первый полет, который тоже проходил на аэродроме в Краснодарском крае.

«Была такая легкость и необычные ощущения внутри. Почувствовала себя словно птица», - отметила Елизавета.

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. К. Серова в октябре 2022 года впервые в России выпустило военных летчиц. Изначально девушек планировали обучать только по специальностям военно-транспортной авиации, поскольку там практически отсутствуют перегрузки, однако впоследствии перечень их компетенций был расширен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #женщины #наш эксклюзив #курсант
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