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В Москве завершился сезон проката электросамокатов и велосипедов

В столицу пришла минусовая температура, поэтому в целях безопасности сезон решили закрыть сегодня. Арендовать транспорт желающие уже не могут.
Ирина Егорова 2024-11-15 10:45:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сезон проката велосипедов и электросамокатов завершился в Москве. В столице установились минусовые температуры, поэтому в целях безопасности аренду решили остановить сегодня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Транспортные средства постепенно покинут улицы столицы, их перевезут в сервисные центры.

«Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за сезон горожане совершили более 73 млн поездок. Это самый востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния.

«При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью - добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», - добавил заммэра.

Также с 15 ноября в Москве завершился сезон летней навигации.

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил выдавать водительские права самокатчикам и ввести систему страхования по типу ОСАГО. А Дептранс ранее предлагал повысить штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.

#велосипед #дептранс #сезон #прокат #аренда #самокат #завершение
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