В Москве завершился сезон проката электросамокатов и велосипедов

Сезон проката велосипедов и электросамокатов завершился в Москве. В столице установились минусовые температуры, поэтому в целях безопасности аренду решили остановить сегодня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Транспортные средства постепенно покинут улицы столицы, их перевезут в сервисные центры.
«Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды», - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за сезон горожане совершили более 73 млн поездок. Это самый востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния.
«При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью - добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», - добавил заммэра.
Также с 15 ноября в Москве завершился сезон летней навигации.
Автоюрист Дмитрий Славнов предложил выдавать водительские права самокатчикам и ввести систему страхования по типу ОСАГО. А Дептранс ранее предлагал повысить штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
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