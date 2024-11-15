В Москве завершился сезон проката электросамокатов и велосипедов

Сезон проката велосипедов и электросамокатов завершился в Москве. В столице установились минусовые температуры, поэтому в целях безопасности аренду решили остановить сегодня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Транспортные средства постепенно покинут улицы столицы, их перевезут в сервисные центры.

«Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, за сезон горожане совершили более 73 млн поездок. Это самый востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния.

«При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью - добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса», - добавил заммэра.

Также с 15 ноября в Москве завершился сезон летней навигации.

Автоюрист Дмитрий Славнов предложил выдавать водительские права самокатчикам и ввести систему страхования по типу ОСАГО. А Дептранс ранее предлагал повысить штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.