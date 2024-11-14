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Сицилию в Италии накрыло сильным наводнением из-за проливных дождей

Осадки превратили улицы в реки, которые своим течением уносят автомобили.
Карина Тазетдинова 2024-11-14 05:20:22
© Фото: PavanFederico00, x.com © Видео: x.com, europestormm, X.com, volcaholic1

Вслед за испанской Валенсией наводнение накрыло итальянскую Сицилию. Причиной стали обильные дожди в регионе.

По данным СМИ, за 6 часов в районе Джарра выпало 400 миллиметров осадков. Также в некоторых районах Сицилии затруднено движение. Аварийные службы помогают местным жителям эвакуироваться.

Проливные дожди превратили улицы в реки, которые своим течением уносят автомобили. Пользователи соцсетей публикуют кадры, где вода затапливает жилые дома.

Ранее наводнение настигло Валенсию. Из-за стихийного бедствия погибли более 200 человек. После этого, местные жители освистали короля Испании Филиппа VI из-за того, что он приехал в затопленный регион с километровым кортежем.

В итоге более сотни тысяч жителей Валенсии в Испании вышли на улицы города на акции протеста. На фоне произошедшего они требуют отставки главы региона.

#Наводнение #италия #Сицилия
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