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NYT: для Киева гарантии безопасности важнее территорий

Как утверждает издание, подобная риторика Киева может быть вызвана победой Дональда Трампа на выборах президента США.
Ян Брацкий 2024-11-14 04:03:06
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинские власти считают гарантии безопасности важнее территориального вопроса. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The New York Times.

«Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый - это гарантии безопасности», - цитирует издание слова высокопоставленного украинского чиновника.

Как отмечает газета, такая позиция официального Киева может быть связана с недавней победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По словам другого чиновника, Киев хотел бы гарантировать при помощи Запада, что линия прекращения огня не навредит восстановлению национальной экономики. Также Украину интересует ширина потенциальной демилитаризованной зоны.

Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что сумеет решить украинский конфликт в течение 24 часов. Детали мирного плана он пока не раскрывал.

Президент России Владимир Путин ранее выдвинул свои условия, на которых Москва готова урегулировать конфликт. Среди них внеблоковый и безъядерный статус Украины, отмена всех санкций, а также вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии.

#Россия #Украина #Трамп #Киев #переговоры
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