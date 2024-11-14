NYT: для Киева гарантии безопасности важнее территорий

Украинские власти считают гарантии безопасности важнее территориального вопроса. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The New York Times.

«Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый - это гарантии безопасности», - цитирует издание слова высокопоставленного украинского чиновника.

Как отмечает газета, такая позиция официального Киева может быть связана с недавней победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По словам другого чиновника, Киев хотел бы гарантировать при помощи Запада, что линия прекращения огня не навредит восстановлению национальной экономики. Также Украину интересует ширина потенциальной демилитаризованной зоны.

Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что сумеет решить украинский конфликт в течение 24 часов. Детали мирного плана он пока не раскрывал.

Президент России Владимир Путин ранее выдвинул свои условия, на которых Москва готова урегулировать конфликт. Среди них внеблоковый и безъядерный статус Украины, отмена всех санкций, а также вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии.