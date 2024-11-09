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Советник Трампа заявил о нереалистичных планах Киева «вернуть Крым»

Он посчитал, что главным приоритетом для Штатов станет скорейшее прекращение конфликта на Украине.
Таисия Кваша 2024-11-09 20:31:12
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа не станет поддерживать Украину в планах по «возвращению Крыма», так как они нереалистичны, сообщил старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.

Он отметил, что Крым для Украины давно потерян, и намерения украинского президента Владимира Зеленского несерьезны.

«А если ваш приоритет - это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе», - заявил Ланца на британском телевидении.

Советник Трампа добавил, что главным приоритетом для Штатов станет прекращение конфликта на Украине.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву стоит рассмотреть признание утраченных территорий. Он напомнил о мирном договоре СССР и Финляндии, в котором 10% финских территорий отошло Советскому союзу.

#в стране и мире #Крым #Украина #сша #Владимир Зеленский
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