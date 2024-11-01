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Гидрометцентр: циклон принесет в Москву снег в День народного единства

Ночью 4 ноября ожидается минус 4 градуса, а днем минус 2.
Ирина Егорова 2024-11-01 04:05:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Снежный покров в Москве может сформироваться в День народного единства, сообщает ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Снег придет под влиянием нового циклона и холодной погоды. В праздничный день в Москве ожидается ночью до минус 4 градусов, а днем - минус 2 - плюс 3.

«Следующий циклон подойдет к утру понедельника… Чуть южнее Москвы он пройдет, то есть мы останемся в его холодной части, и там осадки будут идти в виде снега», - цитирует Макарову РИА Новости.

Также возможен мокрый снег, ведь днем погода будет «скакать» из минуса в плюс.

По словам Леуса, временный снежный покров высотой от 3 до 5 см сформируется в День народного единства, но он вскоре растает. Настоящие сугробы москвичи смогут увидеть только в начале декабря.

Из-за похолодания, образования мокрого снега и гололедицы на дорогах ЦОДД призвал москвичей поменять резину на машинах или пересесть на общественный транспорт.  

#Москва #Погода #Циклон #День народного единства #Гидрометцентр #снег
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