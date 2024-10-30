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Москвичам пообещали сугробы в День народного единства

Снежный покров продержится в Москве большую часть следующей рабочей недели.
Виктория Бокий 2024-10-30 09:45:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве на День народного единства не исключено, что образуется временный снежный покров, который пролежит в столице большую часть следующей рабочей недели. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире телеканала «Звезда».

«Сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 5 см, но он растает», - отметил синоптик.

Настоящие сугробы москвичи смогут увидеть только в начале декабря. Устойчивый снежный покров раньше ожидать не стоит, подчеркнул Леус.

«На образование постоянного снежного покрова жителям столичного региона следует рассчитывать в первые дни зимы, не раньше», - сказал собеседник «Звезды».

Также синоптик предупредил о прогнозируемом тепле в ноябре и начале декабря.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал «Звезде», что погода в Москве все же возвращается в свое нормальное состояние, несмотря на аномально теплые сентябрь и октябрь.

#Москва #Погода #снег #синоптик #Михаил Леус #снежный покров
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