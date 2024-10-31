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ЦОДД предупредил автомобилистов из Москвы о снеге и гололедице

Ночью температура в столице опустится ниже нуля, использование летней резины в таких условиях опасно и может привести к ДТП.
Елизавета Кондрикова 2024-10-31 22:26:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ЦОДД предупредил москвичей о возможном дожде, мокром снеге и сильном ветре ночью в столице и призвал не пользоваться автомобилями на летней резине или выбирать общественный транспорт.

«Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП», - говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram.

Водителей также призвали не оставлять авто под деревьями и шаткими конструкциями, пишет RT. Отдельно автомобилистам напомнили об опасностях при использовании телефона за рулем и совершении резких маневров в подобную погоду.

Напомним, ранее автоэксперт Дмитрий Попов предупредил о важности зимней резины. По его словам, к моменту выпадения снежных осадков и наледей и понижения температуры ниже нуля водители уже должны «переобуться».

#Москва #Погода #цодд #автомобилисты #снег #зимняя резина #дептранс Москвы
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