ЦОДД предупредил автомобилистов из Москвы о снеге и гололедице

ЦОДД предупредил москвичей о возможном дожде, мокром снеге и сильном ветре ночью в столице и призвал не пользоваться автомобилями на летней резине или выбирать общественный транспорт.

«Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП», - говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram.

Водителей также призвали не оставлять авто под деревьями и шаткими конструкциями, пишет RT. Отдельно автомобилистам напомнили об опасностях при использовании телефона за рулем и совершении резких маневров в подобную погоду.

Напомним, ранее автоэксперт Дмитрий Попов предупредил о важности зимней резины. По его словам, к моменту выпадения снежных осадков и наледей и понижения температуры ниже нуля водители уже должны «переобуться».