В ходе беспорядков в Эквадоре погибли десять человек

В ходе массовых беспорядков в Эквадоре погибли по меньшей мере десять человек, двое из них - сотрудники правоохранительных органов. Трагедия произошла в Гуаякиле и соседнем с ним Ноболе. Об этом сообщили представители национальной полиции страны.

«С сожалением сообщаем, что этим вечером в Ноболе, провинция Гуаяс, два наших товарища были подло убиты вооруженными преступниками», - говорится в посте в социальной сети X.

Согласно информации издания El Universo, ранее мэр города сообщал о восьми погибших и двух раненых, а также разрушенной инфраструктуре. При этом в ходе нападений захваченными оказались пять больниц Гуаякиля. К данному моменту арестованы 14 человек.

Вечером 9 января стало известно о нападении неизвестных вооруженных людей в масках на студию местного телеканала, ведущие были взяты в заложники - события передавались в прямом эфире.

В результате президент страны Даниэль Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта», причислив 22 «преступные группы» к воюющим негосударственным объектам. После введения чрезвычайного положения местные вооруженные банды начали массовые беспорядки, похищения полицейских и погромы.