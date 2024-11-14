Патрушев ожидает запуска новых линий по производству сливочного масла

В России могут запустить новые линии по производству сливочного масла на фоне «серьезного роста» спроса на молочную продукцию и масло в частности. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что ожидает увеличения объемов производства масла в нашей стране.

«Для того чтобы удовлетворить внутренний спрос, вынуждены в том числе открывать импорт из дружественных стран. Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши собственные производители и эту нишу тоже занимали. Прошу вас рассмотреть возможность установки линии по производству сливочного масла», - сказал он в ходе посещения предприятия «Эйч энд Эн» в Санкт-Петербурге.

По данным правительства РФ, в этом году петербургское предприятие на 20% увеличило объемы производства по сравнению с предыдущим. Вице-премьер отметил, что в нашей стране приоритетом в обеспечении спроса на молочную продукцию является рост отечественного производства.

Напомним, с октября этого года Россия импортирует сливочное масло из ОАЭ и Турции. В этот период в нашей стране отмечалось подорожание продукта из-за роста себестоимости - цены на сырое молоко выросли на 20-21%.