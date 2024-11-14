МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева: инвалиды спецоперации получат дополнительно по 1 млн рублей

Анна Цивилева подчеркнула, что решения Путина относительно повышения выплат будут, без сомнения, реализованы.
2024-11-14 14:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что все военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения в ходе спецоперации с 24 февраля 2022 года по сегодняший день, получат дополнительно по миллиону рублей. 

Она отметила, что президент России принял решение повысить выплаты за повлекшие инвалидность ранения с трех миллионов рублей, как это было ранее, до четырех.

Цивилева добавила, что она узнала об этом решении сегодня. 

Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы.

Анна Цивилева отметила, что это будет распространяться не только на тех, кто получит ранения, приводящие к инвалидности, после вступления президентского указа в силу, но и на тех, кто получил такие ранения с 24 февраля 2022 года. 

Она напомнила, что президент определил: выплата этой категории участников СВО будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества».

«Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей», - отметила она. 

Цивилева подчеркнула, что решения главы государства будут выполнены вне всяких сомнений. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Владимир Путин #Инвалидность #соцподдержка #ранения #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 