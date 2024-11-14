Цивилева: инвалиды спецоперации получат дополнительно по 1 млн рублей

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что все военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения в ходе спецоперации с 24 февраля 2022 года по сегодняший день, получат дополнительно по миллиону рублей.

Она отметила, что президент России принял решение повысить выплаты за повлекшие инвалидность ранения с трех миллионов рублей, как это было ранее, до четырех.

Цивилева добавила, что она узнала об этом решении сегодня.

Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы.

Анна Цивилева отметила, что это будет распространяться не только на тех, кто получит ранения, приводящие к инвалидности, после вступления президентского указа в силу, но и на тех, кто получил такие ранения с 24 февраля 2022 года.

Она напомнила, что президент определил: выплата этой категории участников СВО будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества».

«Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей», - отметила она.

Цивилева подчеркнула, что решения главы государства будут выполнены вне всяких сомнений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.